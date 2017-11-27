В Холодногорской колонии заключенный пытался подкупить тюремщика

27 ноября 2017 г. 17:53
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Харьковская местная прокуратура №2 утвердила подозрение заключенному, который находится в Холодногорской исправительной колонии, в предложении и предоставлении неправомерной выгоды должностному лицу (ч. 3 ст. 369 УК Украины).

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры в Харковской области.

По информации руководителя местной прокуратуры Александра Фильчакова, 20-летний заключенный пытался за деньги уговорить сотрудника колонии пронести для него запрещенные предметы.

Осужденный предложил служащему 1 500 грн за мобильный телефон с зарядным устройством и двумя сим-картами разных операторов. Однако пенитенциарий сообщил о попытке подкупа правоохранителям. Мужчину разоблачили при попытке передать денежные средства работнику колонии.

Досудебное расследование продолжается. Прокуратура процессуально руководит в уголовном производстве.

Максимальная санкция статьи предусматривает 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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