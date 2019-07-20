 

В ХПИ офицеры запаса приняли Военную присягу

20 июля 2019 г. 18:53

В Харькове выпускникам кафедры военной подготовки было присвоено звание "младший лейтенант" запаса

Как сообщили в Харьковском областном военном комиссариате, торжества по случаю принятия присяги прошли сегодня, 20 июля, в Военном институте танковых войск Национального технического университета "Харьковский политехнический институт".

Поздравить выпускников с завершением двухлетнего обучения по программе подготовки офицеров запаса пришли ректор "ХПИ" Евгений Сокол, директор "Харьковского бронетанкового завода" Вячеслав Стрелец, руководители вузов, а также родные и близкие новоиспеченных выпускников.

После поздравлений с составлением Военной присяги руководителями университета и военного института, капеллан вуза отец Александр благословил будущих офицеров на образцовую службу украинскому народу и провел ритуал освящения молодых воинов.

Торжества завершились праздничным маршем.

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