В ХПИ презентовали серию онлайн-лабораторных для школьников

13 апреля 2020 г. 11:06
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Лабораторные работы по естественно-математическим и инженерно-техническим наукам подготовили для школьников и учителей в Национальном техническом университете «Харьковский политехнический институт». Как отметили в вузе, занятия разработаны совместно с образовательным проектом «На урок».

Так, преподаватели и студенты ХПИ провели практические работы в онлайн-формате по таким направлениям: химия, физика, экология, биология, электроника, механика. В рамках занятий студенты не просто демонстрировали мастер-классы, но также давали пояснения к проводящимся опытам и интересную информацию по теме.

Лабораторные работы посвящены таким темам: «Интересная, полезная и разноцветная химия», «Определение ГМО в бобах сои», «Цветная химия — мир цветных красок», «Нитраты в продуктах питания и очистка сточных вод» и пр.

«Цель онлайн-лабораторных работ — показать, что технические науки — это интересно, а главное - каждый может повторить то, что демонстрируется во время практической работы. Кроме того, записи этих мастер-классов могут использоваться учителями в качестве наглядного материала во время уроков», - отметили в НТУ «ХПИ».

Записи онлайн-уроков можно посмотреть здесь.

 

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