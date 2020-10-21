В ХПИ состоялось открытие образовательных центров для иностранных студентов

В НТУ «ХПИ» состоялось торжественное открытие Украино-китайского научно-образовательного центра и Украино-арабского культурно-образовательного центра для иностранных студентов. Как сообщили в вузе, они предназначены для развития научного и образовательного сотрудничества между странами, а также помощи иностранным гражданам во время их обучения в ХПИ. В церемонии открытия приняли участие представители руководства и студенты НТУ «ХПИ», а также партнеры вуза.

«Вы должны быть уверены, что, поступив в ХПИ, получите хорошую специальность и хорошие знания. Это очень важно, это — основа, благодаря которой вы, вернувшись к себе на родину, сможете построить прекрасную карьеру. Мы в ХПИ пытаемся создать все условия, чтобы, находясь вдали от родного дома, вы в этих стенах чувствовали тепло, поддержку и доброжелательное отношение», — обратился к арабским и китайским студентам и.о. ректора НТУ «ХПИ» Евгений Сокол.

Открытие Украино-китайского научно-образовательного центра сопровождалось чайной церемонией, в которой могли принять участие все желающие. По словам организаторов, задача Центра — активизация сотрудничества в образовательной и научной сферах между Харьковским Политехом и университетами Китайской народной республики (КНР). Он нацелен на работу с аспирантами и магистрами из Китая. В частности, здесь будет осуществляться отбор китайских студентов для поступления в магистратуру НТУ «ХПИ» и проводиться предварительное онлайн тестирование по английскому языку.

О другом культурно-образовательном центре — Украино-арабском рассказал помощник ректора НТУ «ХПИ» по работе со студентами из стран Ближнего Востока Иссам Шахин. По его словам, основная цель Центра — стать «Арабским домом в ХПИ», местом встречи арабских студентов Политеха, где можно пообщаться с земляками, узнать новости о родной стране и получить необходимую помощь или консультацию. На данный момент в ХПИ обучаются около четырехсот ребят из арабских стран. Участников мероприятия угощали восточными сладостями и настоящим арабским кофе.