В ХПИ стартовал педагогический эксперимент

На базе Учебно-научного инженерно-физического института НТУ «ХПИ» проводится педагогический эксперимент, цель которого - трансформации инженерного образования в ВУЗе.

Участники эксперимента — студенты III курса специальностей «Компьютерные науки» и «Прикладная математика».

Как сообщили в ВУЗе, в рамках эксперимента предмет «Математическая статистика» преподается в формате проектного обучения с привлечением американского специалиста.

С февраля 2019 года и на протяжении всего весеннего семестра данный предмет для студентов указанных специальностей читают два преподавателя. Это — директор Инженерно-физического института НТУ «ХПИ» профессор Алексей Ларин и приглашенный лектор из США профессор Луис Квинн (Louis Quinn).

Студенты-участники были разделены на команды по 3-5 человек, каждая из которых по окончании семестра должна выполнить статистический анализ в определенной области (медицина, финансы, инженерия, маркетинг и т.п.) и представить обоснованные прогнозы развития тех случайных процессов, которые они рассматривали.

«Материал подается на английском языке профессором Луисом Квинном, а я ему ассистирую, то есть перевожу на украинский язык основные термины и понятия, отвечаю на вопросы и помогаю в коммуникации между лектором и аудиторией», — рассказывает профессор ХПИ Алексей Ларин.

«Новый лектор Луис Квинн читает лекции интересно, приводит примеры из своего опыта, рассказывает о том, что сам анализировал. Так информация воспринимается лучше. Это не просто запись под диктовку. Кроме того, это еще и хорошая практика английского языка. Таких экспериментов не хватало Политеху», — поделился впечатлениями студент специальности «Компьютерные науки» Владимир Хлудеев.

Справка: Профессор Луис Квинн (Louis Quinn) имеет четыре университетские степени, а также проходил военные курсы, участвовал в различных съездах, конференциях и симпозиумах. В частности, имеет степень «Магистр» по бизнес администрированию в University of Hawaii в Маноа (США), степень ассоциированных ученых по информационным системам колледжа Содружества ВВС США, степень «Бакалавр» по компьютерным наукам (с отличием) в Park University (США), «Бакалавр» математическим наукам (с отличием) в Troy State University (США), является майором ВВС США (в отставке).

Кроме того, Луис является выпускником Школы электронной войны НАТО, позже был избран инструктором. Луис Куинн преподает с 1994 году, работал в университете Северной Дакоты как адъютант-профессор компьютерных наук, а позже преподаватель математики и доцент в Troy State University в Алабаме. Профессор Луис Квинн обучался и работал с лучшими специалистами в области статистики — главой отдела математики Troy State University (США) доктором Джеймсом М. Каргалем и доктором University of Hawaii (США) Даниэлем Портом, которые работают в NASA.