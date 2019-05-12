В Индии 300 яков погибли от голода в снежной ловушке

По меньшей мере 300 яков погибли от голода в районе границы Индии и Китая. Животные оказались в ловушке из-за тяжелого снегопада.

Индийский чиновник Радж Ядав (Raj Yadav) сообщил, что тела животных были найдены на северо-востоке штата Сикким в пятницу.

Яки были изолированы с декабря.

Власти пытались сбрасывать им еду с вертолета, но от этого пришлось отказаться из-за погодных условий.

Отмечается, что яков разводили в этих землях на протяжении тысячелетий.

Этих животных активно используют в хозяйстве. Обычно ежегодно умирает 10-15 животных, но в этом году потери стали самыми высокими за всю историю наблюдений.

В данный момент предпринимаются усилия, чтобы добраться до еще 50 яков, которые все еще изолированы в области.

Владельцы яков должны получить компенсацию в 30 тысяч рупий (около 430 долларов) за каждое погибшее животное, но средства выплачиваются максимум за трех яков на семью.

Напомним, в резюме нового доклада Межправительственной группы экспертов по биоразнообразию и экосистемным услугам (IPBES) отмечалось, что степень воздействия человека на окружающую среду беспрецедентна, и вымирание растений и животных ускоряется.

Под угрозой исчезновения сейчас находится до миллиона из примерно восьми миллионов видов.

