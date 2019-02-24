В Индии число погибших от отравления алкоголем возросло до 140. Арестованы 12 человек

В Индии в результате отравления алкоголем умерли уже 140 человек, сообщает News18.

Ранее сообщалось о 84 погибших.

Главы Минздрава Индии Химант Бисва Шарма сообщил, что от отравления алкоголем на северо-востоке Индии умерли 140 человек.

Еще около 300 жертв отравления алкоголем сейчас находятся в больницах.

Также сообщается, что индийские правоохранители арестовали 12 человек, среди которых владельцы завода по производству спиртных напитков.

Правительство ранее дало разрешение на эту жидкость, поскольку она использовалась для кормления коров, но люди со временем стали использовать ее для производства незаконного спиртного.