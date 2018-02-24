В Индии внедорожник въехал в группу детей, пытаясь объехать сбитую женщину: 9 погибших

24 февраля 2018 г. 16:55
Источник: Левый берег
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В городе Музаффарпур на востоке Индии внедорожник врезался в школьников, которые собирались переходить дорогу. Девять детей погибли, еще 24 получили травмы, сообщает Hindustan Times.

Катастрофа произошла, когда закончились субботние занятия и дети возвращались из школы домой. Группа детей собиралась переходить дорогу, когда в них въехал внедорожник Mahindra Bolero.

"Сначала мы увидели, как грузовик сбил женщину. Bolero ехал с противоположного направления и попытался объехать сбитую женщину, но вместо этого врезался в группу детей, которые столпились у дороги, готовясь переходить", - рассказал свидетель.

Власти сообщают, что число жертв может возрасти, поскольку по меньшей мере шестеро пострадавших находятся в критическом состоянии.

Полиция арестовала водителя, который пытался скрыться с места катастрофы, и проводит расследование. Власти штата Бихар пообещали выплатить по 400 тысяч рупий (около 166 тысяч гривен) семьям погибших детей.

 

 

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