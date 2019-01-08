В Индустриальном районе мужчина угнал автомобиль

08 января 2019 г. 17:44
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6 января в отдел полиции обратился 32-летний житель Индустриального района и сообщил, что ночью на бульваре Ивана Каркача его автомобилем «ВАЗ» завладел неизвестный.

Через некоторое время недалеко правоохранители остановили похожий по описанию автомобиль под управлением 36-летнего жителя Харьковской области.

На автомобиле полицейские обнаружили следы повреждения замка передней двери и проводов замка зажигания.

Транспортное средство правоохранители изъяли и поместили на площадку Индустриального отдела полиции.

Следователем открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 289 (незаконное завладение транспортным средством) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает наказание от 3 до 5 лет лишения свободы.

 

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