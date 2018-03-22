В Индустриальном районе на квартирной краже поймали двух домушников

22 марта 2018 г. 16:36
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21 марта около 16-20 правоохранители получили вызов на  улицу Плиточную в Харькове.

Звонивший мужчина рассказал о том, что заметил приоткрытую входную дверь у соседей.

Прибывшие на место правоохранители обнаружили поврежденные входные двери, а внутри - двух посторонних мужчин, которые рыскали по квартире.

Злоумышленники незаконно завладели системным блоком и монитором от компьютера и пытались убежать.

Сумма нанесенного материального ущерба составила почти 1000 гривен.

Полицейские задержали воров на месте преступления.

Ими оказались ранее неоднократно судимые жители Индустриального района в возрасте 40 и 27 лет.

По словам начальника Индустриального отдела полиции Сергея Мелешева, по данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 3 ст. 185 (кража) УК Украины.

Задержанным грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.

Вещественные доказательства правоохранители изъяли.

Ведется следствие.

 

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