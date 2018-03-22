В Индустриальном районе на квартирной краже поймали двух домушников

21 марта около 16-20 правоохранители получили вызов на улицу Плиточную в Харькове.
Звонивший мужчина рассказал о том, что заметил приоткрытую входную дверь у соседей.
Прибывшие на место правоохранители обнаружили поврежденные входные двери, а внутри - двух посторонних мужчин, которые рыскали по квартире.
Злоумышленники незаконно завладели системным блоком и монитором от компьютера и пытались убежать.
Сумма нанесенного материального ущерба составила почти 1000 гривен.
Полицейские задержали воров на месте преступления.
Ими оказались ранее неоднократно судимые жители Индустриального района в возрасте 40 и 27 лет.
По словам начальника Индустриального отдела полиции Сергея Мелешева, по данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 3 ст. 185 (кража) УК Украины.
Задержанным грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.
Вещественные доказательства правоохранители изъяли.
Ведется следствие.