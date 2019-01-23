В Индустриальном районе у неадекватного водителя нашли наркотики в авто

23 января 2019 г. 11:57
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На стационарном посту при въезде в Харьков в Индустриальном районе  правоохранители обнаружили наркотические вещества в автомобиле.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области,  полицейские остановили автомобиль «Skoda Octavia» под управлением 31-летнего жителя Харьковской области.

Правоохранители выявили у водителя признаки наркотического опьянения и стали осматривать его машину. 

При осмотре авто служебная собака полицейских своим поведением указала на рычаг переключения передач. 

Подняв обшивку, полицейские обнаружили под ней полимерный пакет с веществом растительного происхождения зеленого цвета. 

Изъятое направили на экспертное исследование.

После проведения освидетельствования в отношении водителя полицейские составили протокол об административном правонарушении по ч. 1 ст. 130 (управление транспортными средствами или судами лицами, находящимися в состоянии алкогольного, наркотического или другого опьянения или под воздействием лекарственных препаратов, снижающих их внимание и скорость реакции) Кодекса об административных правонарушениях.

Информация о происшествии зарегистрирована в журнале единого учета заявлений и сообщений Индустриального отдела полиции. 

Сейчас решается вопрос об открытии уголовного производства. 

 

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