В Индустриальном районе у неадекватного водителя нашли наркотики в авто

На стационарном посту при въезде в Харьков в Индустриальном районе правоохранители обнаружили наркотические вещества в автомобиле.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, полицейские остановили автомобиль «Skoda Octavia» под управлением 31-летнего жителя Харьковской области.

Правоохранители выявили у водителя признаки наркотического опьянения и стали осматривать его машину.

При осмотре авто служебная собака полицейских своим поведением указала на рычаг переключения передач.

Подняв обшивку, полицейские обнаружили под ней полимерный пакет с веществом растительного происхождения зеленого цвета.

Изъятое направили на экспертное исследование.

После проведения освидетельствования в отношении водителя полицейские составили протокол об административном правонарушении по ч. 1 ст. 130 (управление транспортными средствами или судами лицами, находящимися в состоянии алкогольного, наркотического или другого опьянения или под воздействием лекарственных препаратов, снижающих их внимание и скорость реакции) Кодекса об административных правонарушениях.

Информация о происшествии зарегистрирована в журнале единого учета заявлений и сообщений Индустриального отдела полиции.

Сейчас решается вопрос об открытии уголовного производства.