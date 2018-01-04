В Индустриальном районе ограбили мужчину

Около 23 часов 3 января патрульные получили сообщение о разбойном нападении на улице Владислава Зубенко в Харькове, сообщили в пресс-службе патрульной полиции Харьковской области.

По предварительной информации, двое неизвестных напали на мужчину и отобрали у него деньги и мобильный телефон.

Прибывшие на вызов патрульные обнаружили двух мужчин, которые подходили под описание потерпевшего.

Недалеко от мужчин, на земле правоохранители увидели телефон, похожий на мобильный телефон заявителя.

Полицейские вызвали на место следственно-оперативную группу.

Правоохранители обнаружили и изъяли у мужчин деньги, которые предположительно принадлежали потерпевшему.

Дело передали следователям.