В Индустриальном районе располневшая собака застряла под киоском

На улице Ивана Каркача в Харькове располневшая собака застряла под киоском.

Как сообщили в харьковской службе спасения животных, к ним обратилась женщина, работающая на предприятии, расположенном неподалеку на улице.

Женщина рассказала, что у них на территории живет две собаки, и одна из них, Лайма, любит залезать под киоск рядом со зданием.

Женщина отметила, что за последний месяц собака набрала вес и когда в очередной раз полезла под любимый киоск, назад вылезти уже не смогла.

Женщина очень забеспокоилась, потому что кроме лишнего веса у Лаймы больные глаза, и нельзя, чтобы туда попала грязь.

Женщина ежедневно лечит ее и заботится о ней, поэтому и вызвала на помощь спасателей животных.

Прибывшие на место волонтеры попытались вытянуть собаку из ямы, однако им это не удавалось, потому что туловище животного не пролезало.

Тогда спасатели попытались вытолкать собаку наверх, и у них это получилось.

Собака была спасена, а спасатели сразу договорились с охранниками, чтобы они закрыли дыры досками.

«Теперь городская любимица в безопасности!», - резюмировали в Службе спасения животных.