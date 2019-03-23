В Индустриальном районе у мужчины нашли свертки с запрещенными веществами

В Индустриальном районе Харькова полицейские обнаружили у мужчины 9 свертков с вероятным наркотическим веществом.

Как сообщили в пресс-службе патрульной полиции Харьковской области, накануне во время патрулирования на улице Библика патрульные обратили внимание на мужчину, поведение которого показалось им подозрительным: мужчина что-то старательно искал на земле.

Во время общения с полицейскими он заметно нервничал.

В результате проверки полицейские обнаружили у мужчины 9 свертков с кристаллическим веществом, похожим на наркотическое.

На место вызвали следственно-оперативную группу.

В дальнейшем делом будут заниматься следователи.