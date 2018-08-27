В Индустриальном районе в подъезде дома ограбили ребенка

В полицию позвонила 44-летняя жительница Индустриального района Харькова и сообщила о том, что незнакомая женщина подстерегла в подъезде ее дочь и отобрала у нее золотую цепочку с ладанкой, после чего убежала.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, по подозрению в совершении грабежа полицейские задержали 39-летнюю харьковчанку. Злоумышленница ранее была судима за совершение мошенничества.

Задержанной сообщено о подозрении и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины.

Злоумышленнице грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 4 до 6 лет.