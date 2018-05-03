В Индустриальном районе в посадке мужчина готовил наркотики

В посадке на проспекте Московском полицейские изъяли у 53-летнего харьковчанина две бутылки с опием.
Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.
Жители Индустриального района в Харькове рассказали, что в посадке чувствуется характерный запах ацетона.
Прибывшая по адресу следственно-оперативная группа задержала мужчину, который развел и жег костер.
У него правоохранители изъяли две поллитровые бутылки с коричневой жидкостью, похожей на опий ацетилированный.
Вещественные доказательства полицейские отправили на экспертизу.
Следователем открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 309 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта) Уголовного кодекса Украины.
Задержанному мужчине грозит до 3 лет лишения свободы.