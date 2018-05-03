В Индустриальном районе в посадке мужчина готовил наркотики

03 мая 2018 г. 12:20
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В посадке на проспекте Московском полицейские изъяли у 53-летнего харьковчанина две бутылки с опием.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Жители Индустриального района в Харькове рассказали, что в посадке чувствуется характерный запах ацетона.

Прибывшая по адресу следственно-оперативная группа задержала мужчину, который развел и жег костер.

У него правоохранители изъяли две поллитровые бутылки с коричневой жидкостью, похожей на опий ацетилированный.

Вещественные доказательства полицейские отправили на экспертизу.

Следователем открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 309 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта) Уголовного кодекса Украины.

Задержанному мужчине грозит до 3 лет лишения свободы.

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