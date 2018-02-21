В Индустриальном районе за кражи крышек от канализационных люков задержали рецидивиста

В Харькове полицейские задержали серийного похитителя металлических крышек канализационных люков, сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

В ходе досудебного расследования было установлено, что мужчина промышлял кражами крышек люков в Индустриальном районе. Правоохранители установили, что 49-летний рецидивист совершил 19 краж крышек от люков.

Полицейские задержали злоумышленника во время совершения очередной кражи.

Вещественное доказательство изъяли.

Начальник Индустриального отдела полиции Сергей Мелешев рассказал, что злоумышленник ранее уже привлекался к уголовной ответственности за имущественные преступления.

Следственным отделом полиции Индустриального района открыты уголовные производства по ч. 2 ст. 15 ч. 2 ст. 185 (покушение на кражу) и ч. 2 ст. 185 (кража) УК Украины.

Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.