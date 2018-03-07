В Индустриальном районе задержали автомобильного вора

07 марта 2018 г. 10:11
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6 марта в полицию  поступил вызов о повреждении автомобиля Lexus RX 300 на проспекте  Александровском.

Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции Харьковской области.

По предварительной информации, полученной полицейскими, неизвестный разбил заднее стекло автомобиля и убежал.

Во время прибытия на вызов патрульные увидели мужчину с сумкой в руках, который бежал с места преступления.

Полицeйские догнали мужчину. Он не смог пояснить, почему бежал. Свидетели происшествия указали, что мужчина причастен к повреждению авто.

Кроме этого, как выяснили полицейские, в руках у мужчины была сумка владельца автомобиля Lexus RX 300, в которой находились докумeнты на автомобиль и деньги.

Патрульные вызвали на место следственно-опeративную группу и передали задержанного мужчину следователям.

 

 

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