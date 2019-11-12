В инклюзивном модном агентстве пройдет экзамен и выпускной

12 ноября 2019 г. 15:30
14 просмотров

Как сообщили в пресс-службе Харьковского горсовета, итоговый экзамен и выпуск студентов в школе инклюзивного модельного агентства пройдут 14 ноября в Харьковском национальном академическом театре оперы и балета им. Н. В. Лысенко.

Проект «Инклюзивная мода как средство продвижения инклюзии и толерантности в городе Харькове» стал одним из победителей городского конкурса инновационно-инвестиционных и имиджевых проектов 2019 года.

В результате в Харькове было открыто первое в Украине инклюзивное модельное агентство, ставшее инновационным способом социализации и интеграции людей с инвалидностью.

По словам организаторов, участники проекта продемонстрируют полученные знания и навыки по дефиле, фотопозированию, стилистике и визажу. В ходе экзамена им будут выставлены баллы от 1 до 5 по всем предметам. Сертификаты получат те участники, которые наберут в итоге не менее 12 баллов.

Начало мероприятия - в 15:00.

Как отметила вице-президент общественной организации инвалидов «Креавита» Елена Шингарева, это первая в Украине школа, которая готовит профессиональных моделей с инвалидностью для участия в показах и фотосессиях.

«Первые курсы прошли очень успешно. Наши ученики уже достойно представляют Харьков на чемпионатах по визажу, принимают участие в  модных показах и фотосессиях, зарекомендовали себя как талантливые фотографы и принимают участие в съемках рекламы. Таким способом мы проводим ребрендинг навязанных обществом стереотипов об инвалидности», - отметила Елена Шингарева.

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпания "АТН" ищет журналистов. Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                          Курсы французского                          Переводы StarАльянс                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.