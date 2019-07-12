 

В Институте Бокариуса появились новые лаборатории

12 июля 2019 г. 15:40

Новые кабинеты для проведения судебных экспертиз открыли сегодня, 12 июля, в Харьковском научно-исследовательском институте судебных экспертиз им.Бокариуса.

Об этом сообщили в пресс-службе горсовета.

По словам директора Харьковского НИИ судебных экспертиз им. Бокариуса Александра Клюева, в последние годы объем работы сотрудников института значительно возрос. Так, вместо 3 тыс. экспертиз в год сегодня в стенах учреждения проводится уже более 30 тыс., готовится 50 научных работ. Помещений для сотрудников стало не хватать, а некоторым приходилось работать даже в подвале.

Сейчас новое крыло, которое включает около десятка современных кабинетов, оснащенных всем необходимым для проведения исследовательских работ, было построено в учреждении практически с нуля. 

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