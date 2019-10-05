 

В Ираке - массовые протесты: 65 человек погибли и почти 2 тысячи ранены

05 октября 2019 г. 18:00
Источник: УНИАН
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В Ираке за четыре дня антиправительственных акций погибли 65 человек, ранены почти 2 тысячи. Об этом сообщает Deutsche Welle со ссылкой на телеканал Sky News Arabia.

Погибшие есть как среди протестующих, так и среди полицейских.

Протесты начались в Багдаде 1 октября и в течение последующих дней охватили несколько провинций. Участники акций требуют отставки правительства, улучшения условий жизни, здравоохранения, образования и труда, борьбы с коррупцией. Они жгут покрышки, штурмуют правительственные здания. Власти Ирака на три дня полностью ограничили доступ к интернету в Багдаде и ряде других районов страны.

Также премьер-министр Адель Абдель Махди объявил о введении комендантского часа в нескольких городах, в том числе в столице.

К отставке парламента и проведению досрочных выборов призвал радикальный шиитский имам Муктада ас-Садр.

Подконтрольный ему блок депутатов "Саирун" приостановит свою работу в парламенте до начала перемен в стране.
 

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