В Иране казнили оппозиционного журналиста

В Иране казнили через повешение журналиста-диссидента Рухоллу Зама. Об этом сообщает Reuters cо ссылкой на государственное телевидение Ирана.

В конце июня в Иране Зама приговорили к смертной казни за "разжигание насилия" во время антиправительственных протестов 2017 года. Франция и правозащитные группы осудили данное решение. Однако 8 декабря стало известно, что Верховный суд Ирана оставил в силе смертный приговор журналисту.

Рухолла Зам был редактором оппозиционного портала AmadNews и владельцем популярного Телеграм-канала, на котором публиковали компрометирующие материалы об иранских чиновниках и сообщали о времени акций протеста в 2017 году.

Зам жил и работал в изгнании в Париже, но его заманили в Иран в октябре 2019 года, где арестовали. Его обвинили в "актах против внутренней и внешней безопасности страны", распространении фейковых новостей и содействии в "разрушении экономической системы" Ирана с 2016 года, а также в шпионаже в пользу разведслужб Франции, США и Израиля.

Позже журналист в телеэфире принес извинения за свою деятельность.