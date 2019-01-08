В Иране отпустили украинского моряка, которому грозила смертная казнь

Во вторник, 8 января, в Иране был освобожден украинский моряк Андрей Новичков, которого подозревали в убийстве иранца.

Об этом сообщил президент Петр Порошенко на своей странице в Фейсбук.

По его словам, сейчас Новичков находится на территории посольства Украины в Иране.

Он поздравил одесситов и родных мужчины с его возвращением домой.

Напомним, в мае 2018 года сообщалось, что украинскому моряку Андрею Новичкову в Иране грозит смертная казнь, если его признают виновным в убийстве иранца.

Начальник управления Департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич заявлял, что дело Новичкова находится на особом контроле МИД и посольства Украины в Иране.