В Ирландии покойник рассмешил скорбящих на своих похоронах

Покойник сумел рассмешить присутствующих на своих похоронах. Об этом сообщает Daily Mail.

Случай произошел в Ирландии во время похорон ветерана вооруженных сил Шей Брэдли. Во время похоронной церемонии из могилы послышался стук о дерево, как будто о крышку гроба.

Затем прозвучали фразы: "Где, черт побери, я нахожусь? Выпустите меня отсюда! Здесь темно! Это что, священник? Это Шей! Я в ящике! Да не там, а здесь — перед вами! Я умер". Затем голос сказал, что он позвонил, чтобы попрощаться.

Находящиеся рядом скорбящие родственники истерически рассмеялись. Момент попал на видео, которое стало вирусным в сети.

Оказалось, что перед смертью мужчина записал обращение, и его транслировали через колонки на его собственных похоронах.