В Испании бастуют работники похоронных бюро, так как не справляются с количеством умерших от коронавируса

Сотрудники похоронных бюро в Испании объявили забастовку, требуя увеличения числа рабочих, поскольку смертность от коронавируса в стране продолжает расти. Об этом сообщает ВВС.

Профсоюзы похоронных бюро заявляют о необходимости увеличить количество сотрудников, чтобы предотвратить задержку захоронений, которая наблюдалась во время первой волны пандемии в марте.

Рабочие похоронных бюро по всей Испании приняли участие в забастовке, которая началась в День всех святых, когда семьи обычно посещают могилы близких. В одном из похоронных бюро в Мадриде заявили, что для того, чтобы справиться с ростом числа смертей, им требуется еще 15-20 сотрудников.

Отметим, 29 октября парламент Испании поддержал предложение правительства о продлении действия чрезвычайного положения, направленного на борьбу с распространением коронавируса, еще на полгода, до 9 мая 2021 года. В связи с этим страну охватили массовые протесты против карантинных ограничений.