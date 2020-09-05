В Испании фиксируют новую вспышку COVID-19

Суточное количество случаев инфицирования коронавирусом в Испании выросло до максимального показателя за последние четыре месяца. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на Минздрав Испании.

В течение последних 24 часов в стране зарегистрировано 4503 новых случая коронавируса против 3607 выявленных в четверг. Это самый высокий показатель суточной заболеваемости с 23 апреля, когда было подтверждено 4635 случаев.

Отмечается, что в Испании зафиксировано больше случаев COVID-19 на душу населения, чем в любой другой европейской стране. Заболеваемость здесь растет с середины июля, когда был ослаблен карантин.

По последним данным портала Worldometer, в мире зафиксировано более 26,7 млн случаев COVID-19, в том числе 877,9 тыс. летальных, выздоровели почти 18,9 млн человек.