В Испании новая вспышка коронавируса

Министерство здравоохранения в Испании снова вводит ограничительные мероприятия из-за того, что в Барселоне зафиксирована новая вспышка коронавируса. Об этом пишет издание El Periodico.

Отмечается, что новые ограничения будут действовать на протяжении 15 дней. Соответствующее решение распространяется не только на Барселону, но и на несколько других муниципалитетов Каталонии.

Из-за новой зафиксированной вспышки людям рекомендуют оставаться дома. Запрещено скопление больше 10 человек, также ограничивается пропускная способность баров и ресторанов - в помещениях могут быть заняты не более 50% мест, расстояние между столиками на террасах должно быть не меньше двух метров.

Напомним, Испания была одним из эпицентров коронавирусной инфекции в Европе. Система здравоохранения страны подверглась серьезному испытанию, а ориентированная на туристов экономика за первые три месяца 2020 года сократилась на 5,2%.

По данным Европейской комиссии, Испания станет одной из стран, наиболее пострадавших от экономических последствий пандемии. Правительство прогнозирует проседание на все 9,2% уже в 2020 году.