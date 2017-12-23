В Испании волонтер подарил работникам дома престарелых выигрышные лотерейные билеты на 10 миллионов евро

23 декабря 2017 г. 15:30
Источник: ТСН.ua
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В Испании в городе Кампо де Криптано работники дома престарелых выиграли более 10 миллионов евро в национальной рождественской лотерее.

Дальнобойщик, который является волонтером, купил сразу 30 билетов национальной рождественской лотереи.

Он купил "десятины" (самый дешевый вариант билета, на котором меньше всего номеров) во время поездки в Галисию.

Два из 30 билетов он оставил себе, по одному подарил своим братьям, а другие 26 отдал работникам приюта.

Общее количество выигрышей работников дома для пожилых людей превысило два десятка.

Отдельно отмечается, что в городе Кампо де Криптано каждый пятый житель является безработным. 

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