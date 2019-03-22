В историческом музее хранится коллекция с традиционным крымскотатарским орнаментом

Специалисты провели исследование этнографической коллекции, которая поступила в фонды музея после освобождения Харькова в 1943 году и была связана с историей и культурой крымскотатарского народа.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства культуры.

"Было установлено, что большинство предметов содержат элементы традиционного крымскотатарского орнамента - Орьнек, который в прошлом году включен в Национальный перечень элементов нематериального культурного наследия Украины, а сейчас подготовлено номинационное досье для включения его в Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества", - говорится в сообщении .

Как отмечается, до сих пор Харьковский исторический музей не обладал истинной информацией об истории происхождения этих предметов, а также их назначения и роли в контексте культурных традиций. Учетная документация на эти музейные предметы была потеряна во время Второй мировой войны.

В министерстве добавили, что музейные предметы этой этнографической коллекции будут экспонироваться на выставке в дни чествования памятной даты - семьдесят пятой годовщины депортации крымских татар и других народов Крыма.