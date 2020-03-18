Карантин в Харькове. Транспортный коллапс

Уже в 6 утра на главных магистралях города образовываются пробки, а на остановках общественного транспорта - очереди. Последнего пассажира метрополитен принял накануне. Теперь люди пересели на собственные авто и городской наземный транспорт. В трамваи, троллейбусы и маршрутки пускают ограниченное число людей. От 10 до 20. Остальные остаются чтобы дождаться своей очереди. Люди жалуются на неудобства и проблематичность доехать на работу после закрытия подземки.

Сергей, харьковчанин:

Очень тяжело. Если с пригорода, как мне добираться? Я бы приехал на Холодную гор, и дома. А сейчас нужно часа полтора-два добираться с Гагарина.

Лидия Сергеевна, харьковчанка:

Я не знаю, как люди на работу добираются, молодежь, мы пенсионеры можем стоять час-два. Гуляем. Мы гуляем. А они?

Виктор, харьковчанин:

Не знаю, тяжелле конечно, стало, потому что у меня такая работа, что с разьездами по городу. Тяжелее, конечно, приходится. Вот сейчас сел бы на метро. А теперь двумя видами транспорта добираться.

Маршрутчики говорят - возить больше людей не могут, потому что оштрафуют.

На Нариманова заходили люди. Смотрели. На Постышева, контролировали, люди контролируют это дело.

Однако уже после 8 утра контролеров на многих остановках не видно. Общественный транспорт забит до отказа. В некоторых вагонах места едва хватает даже для кондуктора. При этом на остановке остаются ждущие следующий автобус, трамвай или троллейбус.

Скільки пасажирів у вас в середньому? - Зараз? в районі 150.

Я два часа стояла, жду. Трамваи туда идут, в город, из города нету, сколько людей, сколько людей стоит. Мучаются все.

Некоторые перевозчики повышают цену на проезд. Например, маршрутки номер 212, говорят горожане, которые ездят на Салтовке, подорожали на 4 гривны. Вместо 6 гривен - с людей берут 10. Вдвое, а то и больше, повысили свои тарифы и некоторые службы такси. Некоторые решили оставить цены на том же уровне.

Скільки беруть з вас? - 82. Нормальная цена. За всю машину.

В горсовете отметили, что сегодня в Харькове курсируют 315 единиц электротранспорта, а также полтысячи маршруток. Однако проблем все равно хватает, на Салтовке - больше всего. Поэтому чиновники пообещали пересмотреть маршруты и графики работы транспорта.

Евгений Водовозов, заместитель мэра по вопросам инфраструктуры:

Те, що отримали на ранок – великі проблеми були на Салтівці. До кінця дня будуть змінені маршрути. Ми доведемо це через сайт міськради.

Мэр Харькова Геннадий Кернес отметил, что метрополитеном в Харькове ежедневно пользуются сотни тысяч людей, а общий пассажиропоток еще больше, поэтому и возникла проблема. Однако подчеркнул - главное здоровье, и в своем стиле прокомментировал ситуацию с закрытием подземки.

Геннадий Кернес, мэр Харькова:

В Италии работает и метро, и трамваи все работают. Только там никто не ездит, там одни трупики уже.

Между тем, в Кабмине отметили, что не планируют менять решение по поводу работы метрополитенов в украинских городах. А значит, "запустить" метро раньше возможности нет. Единственный выход, который видят в харьковской мэрии - попросить людей, по возможности, ограничить передвижения по городу.

Евгений Водовозов, заместитель мэра по вопросам инфраструктуры:

Якщо є можливість не їздити. Будь ласка. Цього не робити. Бо якщо ми зможемо довезти до 10-15 пасажирів у салоні, перевезення знизиться дуже. Довезти усіх можливості у нас не буде. Ще одне прохання - дотримуватись масочного режиму.

На данный момент общественный транспорт в Харькове работает до 22 часов вечера.