В Ивано-Франковске в суд прислали взятку заказным письмом

02 декабря 2020 г. 16:44
Источник: 112.UA
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В Ивано-Франковский апелляционный суд прислали взятку заказным письмом. Об этом председатель Ивано-Франковского апелляционного суда Богдан Гриновецкий сообщил в Высший совет правосудия и Генпрокурору Украины, передает издание "Фиртка".

Сообщается, что в суд поступило заказное письмо от гражданина, где было заявление, а также в конверте с заявлением была тысяча гривен.

Этот факт был зафиксирован полицией и следственно-оперативной группой.

"Эти обстоятельства имеют признаки неправомерного влияния на апелляционный суд, поскольку в производстве суда находилась апелляционная жалоба на решение Рожнятовского районного суда об устранении препятствий в пользовании земельным участком", - говорится в сообщении к ВРП.

К своему заявлению председатель Ивано-Франковского суда добавил копии конверта, заявления и протокол осмотра места происшествия.

 

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