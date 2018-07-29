В июле по всему миру зафиксировали 118 температурных рекордов

Национальное управление океанических и атмосферных исследований в США зафиксировало 118 температурных рекордов по всему миру в июле 2018 года.

Об этом сообщает Голос Америки.

"В прохладных странах как Финляндия, Швеция и Норвегия наблюдалась температура, которой никогда не бывало ранее - выше 32 градусов", - говорится в материале.

В Японии 23 июля температура достигла самой высокой отметки в истории - 41 градус.

Температурные рекорды были зафиксированы также в семи штатах США: Массачусетс, Мэн, Вайоминг, Колорадо, Орегон, Нью-Мексико и Техас.

Исследователь климата Стэнфордского университета Ноа Диффенбау заявила, что есть серьезные доказательства в изменениях климата, которые повышают вероятность экстремальных ситуаций, таких как сильные дожди или жара.

"Мы считаем, что глобальные изменения климата увеличили шансы рекордных температур на более чем 80% территории планеты", - заявила Ноа Диффенбау.

Кроме этого, Европа в этом году пострадала от наиболее смертоносного лесного пожара за более чем столетие.

Лесные пожары в Калифорнии в декабре 2017 признаны самыми большими за всю историю наблюдений.

На этой неделе ливни вызвали наводнения на востоке США.