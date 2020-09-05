В Израиле на 3D-принтере напечатали первый растительный стейк

Израильский стартап Redefine Meat начал изготовление альтернатив животному мясу на 3D-принтерах, чтобы продавать такие принтеры производителям со всего мира и сделать растительную продукцию частью цепочки поставок. Об этом сообщает Business Insider.

Компания Redefine Meat сосредоточена на создании 3D-принтеров промышленного уровня, которые станут частью индустрии изготовления искусственной мясной продукции.

"Идея заключается в том, чтобы заменить корову. Поэтому каждая наша машина производит такое же количество мяса, как и корова, до 250 килограммов", - отметил генеральный директор Redefine Meat Эщар Бен-Шитрит.

Он добавил, что искусственное мясо причиняет меньше нагрузки на окружающую среду, потому что требует меньше воды и энергии при производстве. Это превращает его в "лучший способ борьбы с изменением климата, здоровую альтернативу мясной пищи для всего населения планеты".

Redefine Meat планирует сохранить цену на уровне с обычным мясом. Таким образом, она составит около 15 долларов за килограмм. Основные ингредиенты "напечатанного" мяса - соевый и гороховый белок, кокосовое масло и подсолнечное масло. Компания не озвучивает полный список ингредиентов, однако отмечает, что все компоненты растительные и веганские.

Первые растительные стейки от Redefine Meat появятся в ресторанах Израиля, Швейцарии и Германии в конце 2020 года.