В Изюм прибыла икона Богородицы «Всецарица»

04 ноября 2018 г. 17:20
Источник: УНИАН
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3 ноября в Изюм прибыл Чудотворный образ Божией Матери «Всецарица».

В праздник Казанской иконы Божией Матери правящий архиерей и духовенство торжественно встретили чудотворный образ.

Об этом сообщает пресс-служба Изюмской епархии УПЦ.

После встречи митрополит Изюмский и Купянский Елисей совершил всенощное бдение в Вознесенском кафедральном соборе.

По окончании богослужения митрополит Черниговский и Новгород-Сиверский Амросий с архипастырями и духовеством совершили славление у чудотворного образа Божией Матери «Песчанская».
 

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