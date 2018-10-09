В Изюме будут судить мать 2-летней девочки, утонувшей в ванной

09 октября 2018 г. 10:58
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Прокуратура направила суд обвинительный акт в отношении женщины, 2-летняя дочь которой утонула в ванной по ч. 3 ст. 135 (оставление в опасности, повлекшее смерть).

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Харьковской области.

Напомним, 12 августа этого года в полицию обратился 41-летний житель Изюма и сообщил, что, обнаружил дома свою двухлетнюю дочь мертвой. Тело девочки лежало в детской кроватке. 

Жены при этом дома не было.

Как выяснилось, 34-летняя мать оставила ребенка в ванной без присмотра, и девочка утонула. 

После случившегося женщина достала тело дочери из воды и положила на постель и ушла.

По ее словам, женщина хотела совершить самоубийство.

Нашли «горе-мать» на берегу реки в состоянии сильного алкогольного опьянения.  

По данным следствия, подозреваемая злоупотребляла алкоголем и наркотиками.

Сейчас женщина находится под стражей. 

Ей грозит до 8 лет лишения свободы.

Также в рамках отдельного уголовного производства (ст. 166 УК Украины) следственным путем проверяется надлежащее выполнение родителями  обязанностей по уходу за ребенком.

 

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