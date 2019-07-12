В Изюме люди из-за кражи остались без воды

В Изюме на Юбилейном въезде неизвестные демонтировали канализацию.

Об этом сообщили в пресс-службе Изюмского водоканала.

По данным пресс-службы, кражу обнаружили вчера, 11 июля. Укадено два участка действующего напорного чугунного канализационного коллектора диаметром 300 мм по 800 метров каждый.

Коммунальщики сообщили, что чтобы стоки не попали в сети водоотведения, подача воды в микрорайоне временно прекращена.

Так, без централизованного водоснабжения остаются более трех тысяч человек.

Это 40 многоэтажных домов по улицам Железнодорожной, Некрасова, Киевской, Кооперативной, Булгакова и в переулках Восточном и Заводском. А также частный сектор по ул. Говорова, ул. Самборского, ул. Некрасова, ул. Киевской, ул. Заводской, пер. Заводскому, ул. Железнодорожной, пер. Некрасова, пер. Киевскому, пер. Кооперативному, пер. Трудовому, пер. Восточному и прилегающим улицам.