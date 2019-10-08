В Изюме осудили водителя фургона, который сбил ребенка на велосипеде

В Изюме суд вынес приговор водителю фургона, который сбил ребенка на велосипеде.

Соответствующий приговор был опубликован в Едином реестре судебных решений.

Как следует из материалов дела 1 октября минувшего года, на автотрассе Киев - Харьков – Довжанский в районе села Каменка несовершеннолетний велосипедист выехал на проезжую часть перед фургоном, который ехал по главной дороге.

Водитель, находившийся за рулем фургона Volkswagen LT46, не смог избежать столкновения.

Как указано в заключении автотехнической экспертизы, «при избранной скорости движения водитель имел техническую возможность предотвратить наезд на велосипедиста, однако не затормозил своевременно и не изменил направление своего движения, не сориентировался в дорожной обстановке - при торможении совершил маневр влево, в результате чего произошел наезд на малолетнего велосипедиста».

В результате ДТП ребенок получил ушиб головного мозга с контузией и кровоизлиянием под его оболочку, а также переломы челюсти и лонной кости, которые согласно выводам судебно-медицинской экспертизы относятся к средней тяжести телесных повреждений, повлекших за собой длительное расстройство здоровья.

В судебном заседании обвиняемый полностью признал свою вину.

С учетом смягчающих обстоятельств по делу суд приговорил мужчину к четырем годам лишения свободы с заменой реального наказания на испытательный срок в один год.

Кроме расходов на проведение экспертиз по делу, водитель должен будет возместить 10617 гривен расходов медучреждения на лечение пострадавшего ребенка.