В Изюме рецидивист в гостях у нового знакомого избил его и ограбил: мужчина задержан

30 декабря 2020 г. 11:55
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В Изюме Харьковской области правоохранители разоблачили мужчину в совершении грабежа.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, в Изюме в полицию 29 декабря около 13:40 обратился 52-летний местный житель. 

Мужчина рассказал, что по месту его проживания в ходе распития алкоголя с малознакомым мужчиной гость избил его и отобрал мобильный телефон.

Полицейские задержали злоумышленника на одной из улиц города. Им оказался 36-летний местный житель, который уже был неоднократно судим за кражи.

Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины. 

Задержанному грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.

 

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