В Изюме рецидивист в гостях у нового знакомого избил его и ограбил: мужчина задержан

В Изюме Харьковской области правоохранители разоблачили мужчину в совершении грабежа.
Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, в Изюме в полицию 29 декабря около 13:40 обратился 52-летний местный житель.
Мужчина рассказал, что по месту его проживания в ходе распития алкоголя с малознакомым мужчиной гость избил его и отобрал мобильный телефон.
Полицейские задержали злоумышленника на одной из улиц города. Им оказался 36-летний местный житель, который уже был неоднократно судим за кражи.
Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины.
Задержанному грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.