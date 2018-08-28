В Изюме вандалы повредили памятник Скорбящей матери

28 августа 2018 г. 15:03
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В Изюме вандалы повредили памятник Скорбящей матери.    

Об этом сообщает местное издание Обрії Ізюмщини.

Известная скульптура, олицетворяющая образ Скорбящей матери, над которой надругались злоумышленники,  находится на горе Кременец в Изюме. 

Как сообщили в городском отделе полиции, надругательство над памятником совершили местные молодые люди. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, злоумышленники отбили нижнюю часть памятника. 
Факт вандализма зарегистрировали в едином реестре досудебных расследований. 

Чтобы не допустить дальнейшего разрушения памятника, местные коммунальщики окутали скульптуру сплошным свитком и убрали прилегающую территорию. 
«Это не первый случай хулиганства, - отметила ответственный секретарь Изюмской городской организации ветеранов войны Валентина Щелкунова. - За последние два года мы уже имели несколько случаев вандализма по отношению к памятнику генералу П.В.Волоху на проспекте Независимости ». 

По ее словам, сегодня каждый обелиск, каждый памятник истории требует усиленного внимания как со стороны правоохранителей, так и со стороны общественности.

 

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