В Изюме вандалы повредили памятник Скорбящей матери.

Об этом сообщает местное издание Обрії Ізюмщини.

Известная скульптура, олицетворяющая образ Скорбящей матери, над которой надругались злоумышленники, находится на горе Кременец в Изюме.

Как сообщили в городском отделе полиции, надругательство над памятником совершили местные молодые люди. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, злоумышленники отбили нижнюю часть памятника.

Факт вандализма зарегистрировали в едином реестре досудебных расследований.

Чтобы не допустить дальнейшего разрушения памятника, местные коммунальщики окутали скульптуру сплошным свитком и убрали прилегающую территорию.

«Это не первый случай хулиганства, - отметила ответственный секретарь Изюмской городской организации ветеранов войны Валентина Щелкунова. - За последние два года мы уже имели несколько случаев вандализма по отношению к памятнику генералу П.В.Волоху на проспекте Независимости ».

По ее словам, сегодня каждый обелиск, каждый памятник истории требует усиленного внимания как со стороны правоохранителей, так и со стороны общественности.