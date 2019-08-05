 

В Изюме задержали наркосбытчика

05 августа 2019 г. 17:45
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В Изюме задержали наркосбытчика.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, 33-летний местный житель реализовывал наркотики во время личной встречи с покупателем.

Правоохранители задокументировали факт продажи злоумышленником пакета с наркотическим веществом за 400 гривен.

Злоумышленника задержали, вещественные доказательства изъяли.

Следственные действия проводились в рамках уголовного производства по ч. 2 ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины.

Задержанному сообщено о подозрении в совершении преступления, решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Злоумышленнику грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 6 до 10 лет с конфискацией имущества.

 

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