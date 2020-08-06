В Изюмском отделе полиции - новый начальник

В Изюмский отдел полиции Харьковской области назначили нового руководителя. Им стал полковник полиции Сергей Гут.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

6 августа заместитель начальника ГУНП в Харьковской области Вячеслав Крикун представил новоназначенного руководителя личному составу Изюмского отдела полиции.

Сергей Гут временно исполнял обязанности руководителя Изюмского отдела полиции в течение 5 месяцев, затем руководством ГУНП в области было принято решение о назначении его на должность главы отдела.