В Изюмском отделе полиции - новый начальник

06 августа 2020 г. 13:00
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В Изюмский отдел полиции Харьковской области назначили нового руководителя. Им стал полковник полиции Сергей Гут.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

6 августа заместитель начальника ГУНП в Харьковской области Вячеслав Крикун представил новоназначенного руководителя личному составу Изюмского отдела полиции. 

Сергей Гут временно исполнял обязанности руководителя Изюмского отдела полиции в течение 5 месяцев, затем руководством ГУНП в области было принято решение о назначении его на должность главы отдела.

 

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