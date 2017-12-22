В Изюмском районе мужчина носил с собой кастет и нож

В Изюмском районе правоохрантители обнаружили кастет и нож у 25-летнего местного жителя, сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

На блокпосту под Изюмом полицейские остановили мужчину, который вел себя подозрительно. Во время досмотра личных вещей правоохранители обнаружили и изъяли у него нож и кастет.

Мужчина пояснил, что он носил оружие для самообороны.

Правоохранители направили изъятые нож и кастет на экспертизу.

Следственным отделом Изюмского отдела полиции открыто уголовное производство по ч.1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины (незаконное обращение с оружием боевыми припасами или взрывчатыми веществами).

Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 7 лет.

Следствие по делу продолжается.