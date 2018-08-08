В Изюмском районе обнаружили плантацию наркорастений в теплице

На Изюмщине участковые офицеры обнаружили теплицу с посевами конопли.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Выращивал наркотические растения в селе Александровка 42-летний житель Змиевского района. Во время обыска домовладения подозреваемого полицейские обнаружили во дворе теплицу, в которой росло 43 куста конопли.

Мужчина признал, что растения принадлежат ему и что он выращивает коноплю для личного употребления.

Полицейские изъяли наркосодержащие растения и направили их на экспертизу.

Следственным отделением Изюмского ОП открыто уголовное производство по ч.1ст. 309 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта) и ч. 1 ст. 310 (посев или выращивание снотворного мака или конопли) Уголовного кодекса Украины.

Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет.