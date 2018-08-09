В Изюмском районе полиция "сорвала" компании алковечеринку с наркотиками

В Изюмском районе у местного жителя дома правоохранители Харьковской области обнаружили и изъяли наркотические вещества.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, посетившие 43-летнего мужчину участковые полицейские обнаружили, что у него дома находится трое гостей. Компания отдыхала и распивала алкоголь. Среди гостей мужчины была 35-летняя женщина, которая принимала наркотики.

Когда в квартире мужчины правоохранители обнаружили полимерные бутылки с жидкостью бурого цвета, семена мака и медицинские шприцы, гостья призналась полицейским, что именно она принесла наркотики и принадлежности в квартиру.

Изъятые наркотики направили на экспертизу.

Следователями Изюмского ОП открыто уголовное производство по ч.1 ст. 309 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет.