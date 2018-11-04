В Изюмском районе пьяный мужчина «заминировал» собственный дом

3 ноября около 13:20 в полицию поступило сообщение от 41-летнего мужчины о том, что в селе Чистоводовка Изюмского района в частном домовладении находится взрывчатка.

Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

Прибывшие по адресу правоохранители во время осмотра домовладения никаких взрывчатых веществ не обнаружили.

Вызов оказался ложным.

В совершении уголовного преступления полицейские разоблачили хозяина «заминированного» дома. Мужчина признался в содеянном и сообщил, что позвонил в полицию, будучи нетрезвым.

Следователями Изюмского отдела полиции открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) Уголовного кодекса Украины.

Мужчине грозит до 3 лет лишения свободы.