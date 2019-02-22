В Кабмине анонсировали еще одно повышение пенсий

Министр социальной политики Андрей Рева анонсировал увеличение пенсий людям, которые получали низкую зарплату во времена СССР.

Об этом он заявил в эфире "112 Украина".

"Есть те, у кого есть страховой стаж полный, но пенсии низкие в силу того, что они в советское время получили достаточно низкую заработную плату. Например, колхозники, работники дошкольных учреждений, воспитатели, санитарки в больницах. У них всегда была низкая зарплата. Мы сейчас продумываем механизм, как сделать так, чтобы они получали больше, чем это предусмотрено законом. По закону они получают то, что есть, но весь дополнительный ресурс мы направим именно этим людям", – отметил Рева.

Напомним, что в Украине с 1 марта впервые начнется автоматическая индексация пенсий.

В правительстве также уточняли, что в марте 2019 года пенсии в Украине повысятся в среднем на 17-20%.

Вице-премьер Павел Розенко заверил, что финансовый ресурс для повышения пенсий имеется.