В Кабмине предупредили украинцев об ужесточении мер в случае провала карантина выходного дня

17 ноября 2020 г. 13:14
Источник: Украинская правда
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Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что если результата карантина выходного дня не заметят через несколько недель, то придется усиливать карантинные ограничения.

Об этом он сообщил сегодня, 17 ноября, с трибуны ВР.

"Основная задача карантина выходного дня - это сделать так, чтобы мы вышли на плато по количеству заболевших. То есть зафиксировать его на цифрах не более 11-12 тысяч случаев в день. За ближайшие 2 недели мы должны увидеть его первые результаты при соблюдении абсолютно всех правил.

Если этого не произойдет, тогда мы начнем готовиться к более жестким карантинным ограничениям", - пообещал он.

В связи с этой ситуацией Главному государственному санитарному врачу поручили проводить консультации с бизнесом, ассоциациями, с Верховной Радой, с городскими головами и принять окончательно согласованный план мероприятий.

 

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