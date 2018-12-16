В кафе Немышлянского района обокрали харьковчанина: потерпевший просит помощи в опознании вора

13 декабря в 21:40 в одном из заведений "Good Time" по адресу Танкопия 16В в Харькове неизвестные обокрали посетителя.
Об этом сообщают в соцсетях со ссылкой на самого пострадавшего.
У харьковчанина была украдена поясная сумка-"бананка" черного цвета вместе с денежными средствами и документами на имя Шепеленко С. А., в том числе и документами на автомобиль Daewoo Lanos.
Также с места кражи опубликовано видео с вероятным злоумышленником.
Харьковчанин обратился к правоохранителям и просит помощи у всех, кто опознал вора, и обещает вознаграждение вернувшим документы.
13.12.18 в 21:40 в одном из заведений "Good Time" по адресу Танкопия 16В была украдена поясная сумка "бананка/барыжка" черного цвета вместе с документами на имя Шепеленко Сергей Александрович. Внутри были документы и деньги паспорт/права/техпаспорт на атомобиль Дэу Ланос АХ 7074ЕН 450$, 2500 грн. Нашедшего просьба вернуть за вознаграждение. Кто опознал вора, пишите в директ паблика!