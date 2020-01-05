В Каховке из-за убийства 26-летнего парня вспыхнули уличные акции протеста

В Каховке Херсонской области начались массовые акции протеста, после того, как появилась информация о попытках со стороны полиции скрыть некоторые детали, которые помогли бы расследовать убийство местного жителя.

Об этом сообщает местное издание Мост.

Погибшего, которому было 26 лет, 1 января расстрелял гражданский муж его бывшей жены в ходе ссоры из-за того, кто будет воспитывать ребенка женщины.

Родственники убитого подозревают, что стрелков на самом деле было несколько. Ведь в доме как раз праздновала компания друзей отчима. Выстрелы якобы были произведены из трех видов оружия.

Реаниматолог вышел и сказал, что там железные шары из автомата. И вообще сказал, что там было три вида, три разных оружия", - сообщила мать погибшего Елена Чебукина.

Полиция, по словам протестующих, говорит только об одном виде оружия.

Люди считают, что участие в событиях одного из сотрудников полиции может привести к сокрытию некоторых фактов.

"Полиция не может понять, что дело не только в Портном (сотрудник полиции, который является свидетелем в деле об убийстве, - ред.), дело не только в смерти Вовы, дело в их работе. Я знаю людей которые сегодня были возле полиции только потому, что их дела когда-то точно также замяли. Людей нельзя безнаказанно убивать.. дела с наездами на людей, суд с которыми для семей стал адовым процессом выдувания денег и в результате люди ложились в больницу от инфарктов", - пишут люди в специальном чате, созданном для общения в рамках этого резонансного дела.

Днем 4 января состоялась встреча начальника Каховского райотдела полиции Алексея Войчека с каховчанами по делу убийства утром 1 января Владимира Чебукина.

Войчек сообщил о результатах проверки на полиграфе одного из основных свидетелей по делу, который является сотрудником полиции. По результатам полиграфа, полиция сообщает, что свидетель не стрелял в убитого.

Люди, которые вышли под Каховский райотдел полиции, не расходились до вечера,их действия ставали все радикальнее. Например, они выгнали с площади перед райотделом бойцов бывшего "Беркута", который экстренно привезли из Херсона. Также перед райотделом зажгли шины и бросали пиротехнику и краску.