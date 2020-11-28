В каких районах Харькова сегодня нет воды: адреса

Как сообщилив КП "Харьковводоканал", в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов Шевченковского района временно прекращено водоснабжение по следующим адресам:

пр. Победы, 76 (п. №6, стояк), пл. Павловская (Розы Люксембург), 5 (п. №1, стояк), ул. Минская (ч/с), ул. Шекспира, 12 до 20:00 28.11.20 г.

А также;

Московский район:

ул. Валентиновская (Блюхера), 27-а (п. №11, стояк) до 20:00 28.11.20 г.

Новобаварский район:

ул. Новохатская (Красных Старшин) (ч/с), ул. Конторская (Краснооктябрьская) (ч/с) до 20:00 28.11.20 г.

Основянский район:

ул. Достоевского, 22-в (п. №1, стояк) до 20:00 28.11.20 г.

Слободской район:

ул. Плехановская, 121 (п. №1, стояк), пр. Петра Григоренко, 53 (п. №3, спаренный стояк) до 20:00 28.11.20 г.

Холодногорский район:

ул. Большая Панасовская (Котлова) (ч/с), ул. Большая Панасовская (Котлова), 193, 195, 211-а, 224, 226, 228, 230, 232, 232 (кор. №1,2), 250, 250/2, 250/4, 250/5, 250/6, 252, ул. Маршала Малиновского, 10/14 (п. №5, стояк) до 20:00 28.11.20 г.; ул. Волонтерская (Социалистическая), 50 (п. №2, стояк) до 20:00 29.11.20 г.